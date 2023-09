- Olhamos para o que a equipe pode nos dar a cada momento. Conheço bem o Gabriel (Pires), acho que posso tirar partido dele, ele fez um retorno bom, o melhor momento dele em Portugal foi comigo. Acho que o meio pode ter mais força com ele. E estamos falando do Tchê Tchê, que é um jogador fantástico. As vezes, peço para ir lá embaixo, ele faz muito bem, e do nada ele aparece nas zonas de finalização. As pessoas falam que tê-lo no lado direito não resulta (em nada), mas o Diniz, hoje na Seleção, o utilizou lá e até como lateral. Desperdício é um treinador com Marlon ou Danilo, Gabriel e Tchê Tchê não tentar, em determinado momento, ver se eles podem jogar juntos - disse.