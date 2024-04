Senador faz pedido inusitado a John Textor, dono do Botafogo; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 19:48 • Brasília (DF)

Na audiência de John Textor no Senado, o dono da SAF do Botafogo recebeu um pedido inusitado de um senador. O parlamentar Dr. Hiran, do PP-RR, implorou para que o empresário norte-americano contrate dois zagueiros. Confira no player acima.

John Textor foi o primeiro a depor na CPI da Manipulação de Jogos (Foto: Reprodução/TV Senado)

- Quero pedir ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente dois zagueiros, porque Lucas Halter e Bastos ali estão fazendo a gente sofrer do coração. Por favor, fica um apelo de um botafoguense.

- Quero agradecer a presença do Sr. John Textor nessa audiência. As evidências são muito claras de que precisamos nos aprofundar com muita seriedade nessas investigações. Acho que isso se tornará público no futuro e os jogadores quando virem o que nós vimos ali vão pensar duas vezes antes de arrumarem resultados.