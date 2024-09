Savarino, jogador do Botafogo, durante partida contra o Fortaleza no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/09/2024 - 01:34 • Rio de Janeiro

Neste sábado (31), o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão, e assumiu a ponta da tabela novamente. Além dos três pontos, a vitória sobre o Leão deixou evidente que o Alvinegro tem paciência na luta pelo título.

➡️ Gols e melhores momentos da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza pelo Brasileirão

➡️ Com clima de final, torcedores do Botafogo fazem festa para receber o Fortaleza

Após a partida, Savarino falou sobre os pontos positivos que a equipe tirou da partida deste sábado. O Fortaleza resistiu bem ao primeiro tempo, mas a consistência e volume ofensivo do Botafogo levaram a melhor na segunda etapa.

– Na verdade os pontos positivos, primeiramente assumir a liderança de novo. O Fortaleza tem um jogo menos, mas o importante era assumir a liderança no dia de hoje. Fizemos um bom jogo, acho que controlamos quase todo o jogo, então para nós é muito importante continuar assim, esperemos pela frente continuar desse jeito.

A campanha do Fortaleza era impecável até aqui. O único clube com 100% de aproveitamento no segundo turno, e uma equipe que não sabia o que era perder há 12 jogos. Tudo isso fico para trás depois da noite de Igor Jesus no Nilton Santos. Após a partida, Savarino avaliou a partida e valorizou o adversário.

– Era um jogo muito difícil, o Fortaleza estava jogando muito bem, tinham 12 jogos sem perder, mas nós tivemos paciência. Tivemos chances no primeiro tempo, mas o gol chegou no segundo, com os jogadores que também entraram, nos ajudaram muito, e aí conseguimos a vitória que é o mais importante.

– Quando eu falo de paciência, não falo de passividade, o time controlava a bola rápido, movimentava a bola muito rápido, sempre chegava a bola para o Luiz fazer um contra um, eu também, e no final eu acho que foi justo, foi justo que chegasse o gol ali no final para nós conseguirmos a vitória.

Agora, o Botafogo terá duas semanas de descanso até a próxima partida, no sábado (14), contra o Corinthians, às 21h (Brasília), no Nilton Santos. Para alguns atletas, a Data Fifa será de descanso e recuperação depois de uma sequência de jogos, o mesmo não pode ser dito para Savarino, convocado para a seleção venezuelana.

– A data FIFA vai ser muito boa para o time, para descansar muitos jogadores, não é o meu caso, eu tenho que jogar, tenho um objetivo muito forte com a minha seleção, que é conseguir essa classificação no Mundial, que é o mais importante agora.

Sobre troca de posições dos jogadores durante a partida

– Nós estamos desfrutando, que é o mais importante, nessas combinações que fazemos dentro do campo, quando trocamos de posições, estamos desfrutando e o mais importante é sempre aprender coisas de nossos companheiros, tanto de Thiago (Almada), como Luiz (Henrique), como Igor (Jesus), que hoje foi o protagonista para nós ganharmos o jogo. Vai ser muito importante para alcançar todas as coisas que o Botafogo tem pela frente, Libertadores, Brasileirão.

Jogadores do Botafogo comemora gol de Igor Jesus na vitória sobre o Fortaleza, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de , às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽Gols: Igor Jesus (73', 90+1')

🟨 Cartões: Cardona (Fortaleza); Gregore (Botafogo); Hércules (Fortaleza);

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Britez, Kuscevic, Felipe Lonatan: Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.