Com clima de final, torcedores do Botafogo fazem festa para receber o Fortaleza

Torcida do Botafogo faz festa na entrada do time







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro

Neste sábado (31), o Botafogo e Fortaleza se enfrentam no Nilton Santos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo direto pelo topo da tabela. Os torcedores, sentindo a importância da partida, lotaram o estádio para empurrar o time.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

🎙️ AO LANCE!, MATHEUS MARTINS CONCEDE SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA DA CARREIRA

Com direito a show de luzes e o tradicional mosaico, botafoguenses protagonizaram mais uma noite de festa no Nilton Santos. Nos arredores do palco do confronto, o Lance! perguntou para alguns torcedores qual jogador dos clubes que integram o G4 (Fortaleza, Palmeiras e Flamengo) eles gostariam de ver no Glorioso. Confira as respostas:

Os donos da casa estão em boa fase na temporada e é o vice-líder com 47 pontos, um a menos do que o adversário da noite, Fortaleza. Uma vitória simples, daria a liderança para o Alvinegro. Confira o clima da torcida antes da bola rolar:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FORTALEZA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada; Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Britez, Kuscevic, Felipe Lonatan: Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.