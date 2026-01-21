Botafogo vence o Volta Redonda com golaço de Montoro em estreia de Martín Anselmi
Glorioso chegou à segunda vitória em tres rodadas pelo Campeonato Carioca
Em seu primeiro jogo do ano com o elenco principal, o Botafogo, agora comandado por Martín Anselmi, deu boa resposta. Na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos, em boa atuação na estreia, o Glorioso venceu o Volta Redonda pelo placar de 1 a 0 com lindo gol de Álvaro Montoro já na segunda etapa.
O Alvinegro agora tem seis pontos na tabela de classificação da Taça Guanabara, com duas vitórias. O próximo compromisso será contra o Bangu, no sábado (24), novamente no Nilton Santos, às 21h. O Voltaço, por sua vez, encara o Nova Iguaçu apenas na segunda-feira (26), fora de casa.
Adaptação
Na primeira exibição do time principal em 2026, agora sob o comando do argentino Martín Anselmi e sem Savarino, que aceitou proposta do Fluminense, o Botafogo encontrou muita dificuldade diante do organizado Volta Redonda. A equipe do Sul do Estado do Rio assustou logo de cara.
Antes mesmo de o relógio marcar o segundo minuto de jogo, o Voltaço já tinha desperdiçado duas chances dentro da área de Léo Linck e um gol anulado por impedimento. A defesa do Glorioso sofreu nos primeiros movimentos com o novo esquema, de linha alta e com três jogadores, e deu muito espaço.
Aos poucos, Anselmi viu o Botafogo se organizar no gramado na etapa inicial. Foram boas as chegadas pelo lado direito com Arthur, Vitinho e Mateo Ponte — este que perdeu boa chance após enfiada de Danilo. A referência Alvinegra no comando de ataque, Arthur Cabral, no entanto, acumulou erros.
Esperança do Botafogo
Na segunda etapa, o Botafogo teve mais a bola tanto na transição como na construção já no campo de ataque. Anselmi sacou Artur e Allan do time e promoveu as entradas de Barrera e Santi Rodríguez. No primeiro toque na bola do uruguaio, em triangulação, serviu bem Álvaro Montoro pela esquerda, que cortou para o meio e finalizou forte no canto direito aos 21 minutos para marcar um golaço.
Com as entradas dos estrangeiros, o Glorioso teve mais a bola e passou a explorar os toques rápidos. Em linhas gerais, para uma primeira exibição e com novo esquema tático, além da intensidade aquém, uma partida segura dos donos da casa. Peça-chave no elenco, Danilo foi um dos destaques em campo com ótimas chegadas à frente, boa distribuição e organização.
Nos minutos finais, foram muitas as chances desperdiçadas pelo Botafogo para ampliar o marcador. Volume de jogo alto, mas com placar magro. Acima as expectativas para a estreia e após baixas no elenco.
✅Ficha técnica
BOTAFOGO 1 X 0 VOLTA REDONDA
3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte
📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares
Gol: Montoro 21'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Alexander Barboza e Montoro (BOT); Denet (VTR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Newton (Marçal) e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan (Barrera), Montoro e Alex Telles (Nathan Fernandes); Artur (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.
VOLTA REDONDA: Felipe Avelino, Wellington Silva (Alan), Rafael Augusto, Bruno Barra e Lucas Adell; Dener (João Valença), PK (Blanco) e MV; Wagninho, Marquinhos (Juninho Ramos) e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.
