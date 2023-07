Depois de cair desacordado no gramado do Maracanã e precisar ficar dias internado no hospital, Philipe Sampaio atuou como titular no jogo do último domingo. O zagueiro marcou um dos gols da vitória do Botafogo diante do Audax por 5 a 2 e participou da conquista da Taça Rio.



- Uma sensação inexplicável. Depois de tudo que passei, os dias no hospital, os diversos exames. Poder voltar a atuar junto do grupo e fazer um gol com essa camisa do Botafogo é especial demais. Sem dúvidas um dia muito feliz - declarou Sampaio.



