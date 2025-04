Saiu a escalação do Botafogo, e Mastriani é a novidade

O técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo para a partida desta terça-feira (8), diante do Carabobo, pela segunda rodada da Libertadores da América. A partida, válida pelo Grupo A, acontece a partir das 19h no estádio Nilton Santos, no Rio. E o atual campeão continental vai para a partida com novidade no ataque.

Sem poder contar com Igor Jesus, expulso na estreia da competição diante da Universidad de Chile, Paiva definiu a escalação do Botafogo com Mastriani no ataque. Ainda sem Bastos, a zaga será formada por Jair Cunha e Alexander Barboza

Botafogo e Carabobo vão em busca dos primeiros pontos na Libertadores. Jogando em Santiago, o time carioca perdeu na estreia por 1 a 0. Os venezuelanos, por sua vez, sucumbiram em casa para o Estudiantes, por 2 a 0.

Veja a escalação de Botafogo x Carabobo

A escalação do Botafogo para o jogo desta terça com o Carabobo terá John; Mateo Ponte, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santí Rodríguez; Artur, Savarino e Mastriani.

O técnico Diego Merino, por sua vez, escalou o Carabobo com Bruera; Bonilla, Neira, Norman Rodríguez e Pernía; Gustavo González, Congo, Cañozales e Juan Pérez; Berríos e Londoño.

Esta é a primeira vez na história que os clubes se enfrentam. Apesar de não ter grande tradição na Libertadores e de ter perdido na estreia, o Carabobo merece atenção: o time é o líder do Campeonato Venezuelano.

Considerado o azarão da chave, o Carabobo é o atual vice-campeão venezuelano. Esta é a quinta participação do clube na Taça Libertadores, mas é apenas a primeira vez que o time disputa a fase de grupos da principal competição do continente.