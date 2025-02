Saiba como joga o time de Vasco Matos, técnico acertado com o Botafogo

John Textor bateu o martelo sobre o nome técnico do Botafogo para 2025. Após entrevistas e alguns nomes especulados, o escolhido foi Vasco Matos, treinador do Santa Clara, de Portugal. O Alvinegro já comunicou a intenção ao clube português, e discute detalhes contratuais com o comandante. A informação foi primeiramente dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Matos é sensação em Portugal e vem chamando atenção de diversos clubes, inclusive da Premier League. Mesmo sendo um jovem treinador e com poucos trabalhos na carreira, o português de 44 anos tem feito uma ótima campanha com o Santa Clara nesta temporada. Atualmente, a equipe é a quinta colocada, com 38 pontos, 12 vitórias, dois empates e oito derrotas. Caso vença o duelo contra o Estrela Amadora, no próximo domingo (23), a equipe pode chegar a 13 vitórias na liga, igualando o recorde do clube na principal divisão do futebol português.

O comandante só treinou três clubes na carreira: Vilafranquense, Alverca e Santa Clara, além de já ter sido auxiliar técnico do Casa Pia. Em 2023, Vasco assumiu os Açorianos ainda na segunda divisão e fez o seu trabalho de maior destaque. O técnico liderou o clube de volta à elite do futebol português, com 73 pontos conquistados, invencibilidade fora de casa e tendo a defesa menos vazada da Europa, com apenas 19 gols sofridos.

Vasco Matos na temporada 2023/24:

Campeão da 2ª Liga e recorde de pontos do clube (73 pontos). Primeira equipa da 2ª Liga a terminar a temporada sem derrotas fora de casa. Defesa menos batida da Europa, com apenas 19 golos sofridos no campeonato (comparação entre as primeiras e segundas divisões do TOP-10 da UEFA).

Vasco Matos na temporada 2024/25:

Equipa sensação da atual temporada 24/25. Atualmente no 5º lugar, com 38 pontos. Nunca o Santa Clara teve tantos pontos à 22ª jornada. Melhor primeira volta da sua história, 31 pontos. Melhor início de sempre do clube na 1ª Liga. Já bateu Recorde de vitórias do Santa Clara na 1ª Liga à 21ª jornada (13 vitórias), a faltar 13 jogos para o final do campeonato. Plantel que mais valorizou no último ano, segundo o portal 'Transfermarkt': 65,8% desde dezembro, passando de 15,35 milhões de euros para 25,45 milhões de euros. Primeira vitória da sua história em casa do Sporting, e apenas a 2ª vitória do Santa Clara em casa de um dos 3 grandes. Primeiro empate da sua história na casa do FC Porto. Eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal pelo Sporting, em prolongamento.

Como joga?

Seu esquema preferido é o 3-4-3, mas tem facilidade para se adaptar às necessidades e qualidades de seus jogos, utilizando também o 4-2-3-1. Vasco preza por uma organização tática e solidez defensiva. Construindo boas defesas, o treinador elabora estratégias para chegar ao campo ofensivo, priorizando transições rápidas e eficientes. Seu foco não é apenas proteger o resultado, mas também fazê-lo com inteligência e precisão.

Vasco Matos usa duas medidas táticas para ajudar sua equipe a atingir essa estabilidade: a pressão e a defesa em bloco profundo. O princípio mais básico de Matos é condensar o espaço para minimizar o espaço de jogo efetivo para o time adversário, que o Santa Clara usa na pressão e na defesa em situações mais estáticas, ou seja, minimiza o espaço para seus adversários jogarem. Algo parecido com o que Artur Jorge fazia no Botafogo em 2023.

continua após a publicidade

Essa movimentação entre as posições gera muita pressão para os jogadores adversários, mesmo que o Santa Clara esteja recuando para um bloco profundo. O time geralmente se alinha no 3-4-3, mas muda o formato somente durante a pressão.

A maioria das corridas ofensivas acontece por fora, com os laterais avançando a bola para o terço final e os pontas avançando um pouco mais para dentro, tentando assumir o controle ali. O meio-campo não é muito acionado, com apenas algumas ações progressivas vindas das posições do centro.

