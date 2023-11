ATHLETICO-PR

Tiago Nunes assumiu o Athletico-PR na pausa da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o treinador teve a difícil missão de reverter um 2 a 1 contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Furacão viu Arrascaeta abrir o placar. No entanto, empatou no apagar das luzes com Bergson. O resultado não foi suficiente para evitar a eliminação na competição.