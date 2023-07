O novo treinador do Botafogo está no Rio de Janeiro. Bruno Lage desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão aproximadamente às 5h20 da manhã desta quarta-feira (12). O português foi recepcionado por torcedores alvinegros que estavam à espera do novo comandante. Lage ainda parou para tirar fotos com os presentes.



A apresentação oficial acontecerá logo mais, às 10h30, no Estádio Nilton Santos. Acionista principal da SAF alvinegra, John Textor estará no evento. Junto ao comandante, a comissão técnica também está em solo carioca. Vieram junto ao natural de Setúbal os auxiliares Luis Nascimento e Carlos Cachada, o preparador físico Alexandre Silva e os analistas de desempenho Jhony Conceição e Diogo Camacho.