A fase do Botafogo pode ser descrita de diversas formas, mas talvez uma das mais inusitadas seja a do jornalista Mano, do SBT. O comunicador comparou o Alvinegro ao 'Chapolin' da São Silvestre, corrida realizada anualmente em São Paulo. A analogia é em referência à queda de rendimento do time carioca na segunda etapa - ou seja, no segundo turno do Brasileirão.