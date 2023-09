O mais recente título na elite do futebol brasileiro aconteceu no ano de 1995. Sob o comando de Paulo Autuori, a equipe capitaneada pelo artilheiro Túlio e por Donizete e com astros como o goleiro Wagner, o zagueiro Wilson Gottardo e o meia Sérgio Manoel foi campeã sobre o Santos. No jogo de ida, no Maracanã, Gottardo e Túlio marcaram para os botafoguenses, enquanto Giovanni fez o gol santista. No Pacaembu, Túlio deixou o Glorioso na frente. Marcelo Passos igualou o marcador e o empate em 1 a 1 definiu a conquista do Brasileirão.