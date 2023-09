Curiosamente, Gatito Fernández voltou a entrar em campo pelo Brasileirão no sábado (16), depois de 313 dias, justamente contra o Atlético-MG, clube contra o qual atuara no Brasileirão em 2022. O ídolo do Botafogo se empenha para comprovar que sua vivência pode ser crucial para mostrar serviço quando for acionado.