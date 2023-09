O cachorro é o mascote mais conhecido do Botafogo graças a história de Biriba, que se tornou um símbolo de sorte para os alvinegros. No Carioca de 1948, o presidente Carlito Rocha levou o animal para 19 jogos da competição, com 17 vitórias do Glorioso e dois empates, na campanha que culminou no título. A superstição era tanta, que dirigentes do Vasco tentaram barrar a entrada do cão em uma partida, sem sucesso. Biriba foi adotado como mascote não oficial, mas acabou sendo o mais utilizado pelo clube na mídia. A partir de 2008, o mascote se tornou presença constante nos jogos do Botafogo, animando e interagindo com os torcedores.