A disputa dos Jogos Pan-Americanos trará um contorno significativo para os representantes do Botafogo na competição. Além de mostrar serviço com suas respectivas seleções, o atacante Matheus Nascimento, que atuará pela Seleção Brasileira, e o meia-atacante Diego Hernández, liberado para a seleção do Uruguai, têm a chance de mostrar que podem deslanchar com a camisa alvinegra.