Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo já sonha com o título da competição. O desempenho histórico do Glorioso só é possível graças a gestão da SAF, que comandada por John Textor, adquiriu o time em dezembro de 2021. Mas o grupo Eagle Football Holdings LLC, do americano, tem mais alguns clubes ao redor do mundo e o Lance! traz para você os detalhes.