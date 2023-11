O Sporting Cristal anunciou, neste sábado (11), a saída do técnico Tiago Nunes, que tem negociações encaminhadas para assumir o comando do Botafogo. O time alvinegro optou pela saída de Lúcio Flávio após sofrer quatro derrotas consecutivas e decidiu acertar com o ex-treinador do Athletico-PR e do Grêmio.