Jogadores do Botafogo fazem elogio inusitado a companheiro: ‘Bom e velho’

O Botafogo venceu o Fortaleza por 5 a 0, neste sábado (9), na arena Castelao, pela 19º rodada do Brasileirão. Na vitória imponente do Glorioso, o lateral esquerdo Marçal marcou dois gols e foi o protagonista da partida. Depois do duelo, o jogador recebeu um elogio inusitado dos companheiros de elenco.

Os jogadores do Botafogo comemoram a vitória contra o Fortaleza no Brasileirão e fizeram a festa no vestiário do Castelão. Nas redes sociais, os atletas compartilharam imagens do momento e um elogio chamou atenção dos torcedores.

Nos stories do Instagram, o camisa 7 Artur gravou um vídeo de Marçal e colocou na legenda "Bom e idoso... esquece. Parabéns, meu irmão! Merece demais".

Além dele, o ex- Botafogo Rafael também foi nos stories comemorar a atuação do jogador. No instagram, o lateral direito teceu elogios a Marçal e falou "Rapaziada, tem o bom e novo e tem o bom e velho".

Marçal aproveita oportunidade e se destaca em goleada do Botafogo

Depois da grande repercussão da frase, a página oficial do Botafogo no Instagram também entrou na brincadeira e compartilhou a frase.

"Bom e novo" é uma expressão que viralizou recentemente, após ser usada como o título de uma música, e serve como um elogio. Marçal tem 36 anos e é um dos mais experientes do elenco do Botafogo. Então, virou o "bom e velho".

Depois de oito meses, o lateral voltou a ser titular na partida do último sábado contra o Fortaleza. (9).

Com atuação de gala de Marçal, Botafogo vence o Fortaleza

Sem muita dificuldade neste sábado (9), o Botafogo aproveitou o jogo condicionado logo no início no Castelão e atropelou o Fortaleza pelo placar de 5 a 0, com gols de Marçal (duas vezes), Arthur Cabral e David Ricardo. Foi o reencontro com Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes, que atualmente comanda o Leão do Pici.

Com o resultado, o Alvinegro pulou para 29 pontos na tabela, agora na quinta colocação. O próximo desafio será na quinta-feira (14), contra a LDU, pela ida das oitavas de final da Libertadores.