Se havia preocupação pelo número de desfalques, tendo uma dupla de zaga considerada reserva, o Botafogo não tomou conhecimento do Fortaleza mesmo fora de casa e aplicou uma goleada impiedosa pelo placar de 5 a 0. Um dos destaques foi Marçal, lateral-esquerdo improvisado na zaga, que balançou a rede duas vezes.

Marçal foi o responsável por abrir o placar no primeiro tempo, em jogada aérea, e marcou o terceiro, já na segunda etapa, aproveitando lindo lance de Arthur Cabral no pivô dentro da área. O camisa 21 tem uma boa relação com o Castelão.

Foi na casa do Leão do Pici, em 2022, que o experiente lateral anotou seu primeiro tento com a camisa alvinegra. Na ocasião, também em partida válida pelo Brasileirão, o Botafogo venceu por 3 a 1 - Marçal ainda anotou uma assistência.

Marçal comemora gol do Botafogo contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Retorno ao Botafogo após passagem de brilho

Marçal, apesar de ser uma figura lembrada pelos últimos anos no clube, está em sua segunda passagem pelo Botafogo. Ao fim de 2024, o jogador não teve o contrato renovado e ficou livre no mercado, sendo sondado por outras equipes da Série A do Brasileirão.

Em fevereiro deste ano, no entanto, vendo necessidade de peças experientes em meio a reconstrução de trabalho, a SAF fechou novo acordo. Marçal voltou a vestir a camisa do Botafogo com vencimentos menores que os de outrora e traçou plano para a sequência. Contra o Fortaleza, foi apenas a quarta aparição na temporada, sendo a segunda sob o comando de Davide Ancelotti.

A tendência é que Marçal se aposente ao fim do novo contrato, em dezembro. O jogador, no entanto, tem planos de seguir no Rio de Janeiro e trabalhar em uma nova função no futebol, seja interno ou em comissão técnica. A história com o Botafogo, ao que tudo indica, ainda terá muitos capítulos.