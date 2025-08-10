Marçal aproveita oportunidade e se destaca em goleada do Botafogo
Lateral-esquerdo foi improvisado na zaga e marcou duas vezes contra o Fortaleza
Se havia preocupação pelo número de desfalques, tendo uma dupla de zaga considerada reserva, o Botafogo não tomou conhecimento do Fortaleza mesmo fora de casa e aplicou uma goleada impiedosa pelo placar de 5 a 0. Um dos destaques foi Marçal, lateral-esquerdo improvisado na zaga, que balançou a rede duas vezes.
Marçal foi o responsável por abrir o placar no primeiro tempo, em jogada aérea, e marcou o terceiro, já na segunda etapa, aproveitando lindo lance de Arthur Cabral no pivô dentro da área. O camisa 21 tem uma boa relação com o Castelão.
Foi na casa do Leão do Pici, em 2022, que o experiente lateral anotou seu primeiro tento com a camisa alvinegra. Na ocasião, também em partida válida pelo Brasileirão, o Botafogo venceu por 3 a 1 - Marçal ainda anotou uma assistência.
Retorno ao Botafogo após passagem de brilho
Marçal, apesar de ser uma figura lembrada pelos últimos anos no clube, está em sua segunda passagem pelo Botafogo. Ao fim de 2024, o jogador não teve o contrato renovado e ficou livre no mercado, sendo sondado por outras equipes da Série A do Brasileirão.
Em fevereiro deste ano, no entanto, vendo necessidade de peças experientes em meio a reconstrução de trabalho, a SAF fechou novo acordo. Marçal voltou a vestir a camisa do Botafogo com vencimentos menores que os de outrora e traçou plano para a sequência. Contra o Fortaleza, foi apenas a quarta aparição na temporada, sendo a segunda sob o comando de Davide Ancelotti.
A tendência é que Marçal se aposente ao fim do novo contrato, em dezembro. O jogador, no entanto, tem planos de seguir no Rio de Janeiro e trabalhar em uma nova função no futebol, seja interno ou em comissão técnica. A história com o Botafogo, ao que tudo indica, ainda terá muitos capítulos.
