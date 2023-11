O Botafogo definiu Tiago Nunes como prioridade para assumir o clube na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca optou pela dispensa de Lúcio Flávio, que dirigia o clube interinamente desde a demissão do português Bruno Lage. No entanto, o Glorioso quer encontrar um novo comandante antes de comunicar o desligamento do treinador atual.