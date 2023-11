O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos e fez a melhor campanha da história do primeiro turno, com 47 pontos marcados em 19 jogos, mas no segundo turno o clube carioca deixou a desejar. Em 13 partidas, conquistou 12 pontos, com três vitórias, três empates e sete derrotas. O Lance!, no entanto, reuniu cinco motivos para ainda acreditar no título do Glorioso. Confira: