Quando saiu do Nilton Santos em 2 de setembro, em sua única partida no estádio no mês, o Botafogo acabara de conhecer sua primeira derrota como mandante no Brasileirão, e justamente para o maior rival, Flamengo. A distância para o vice-líder Palmeiras era de dez pontos e uma Data Fifa podia contornar qualquer indício de crise. Passados dois jogos longe de seus domínios, os botafoguenses voltam com sinal de alerta ligado devido às derrotas para Corinthians e Atlético-MG.