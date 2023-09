- Construir uma história maior no clube. Depois vai (para a Europa). Pode ir, mas é muito pouco, fica mais, vai para a Libertadores, vai para a Seleção. O atleta precisa entender que quando constrói algo forte em um clube, o posto é dele. Hoje o posto do gol do Botafogo é do Perri, mesmo com Gatito ali dentro. Hoje o Perri é titular, é o ídolo, a cadeira é dele. Só vai ficar vazia se ele sair. Ele tem que valorizar isso. Se um dia viermos a conversar, ele vai ouvir isso. Tem que valorizar e entender que lá fora vai ter que conquistar tudo de novo. E em pouco tempo aqui não aproveitar tudo que está plantando no Botafogo - afirmou.