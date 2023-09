O momento no qual o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro tem trazido algumas repercussões também a profissionais do clube. Após Vítor Silva ser chamado para fotografar a Seleção Brasileira que, sob o comando de Fernando Diniz, disputou as partidas contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, novos integrantes da comissão alvinegra foram "convocados".