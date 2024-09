Por que Botafogo x Grêmio será no Mané Garrincha?

Mané Garrincha receberá confronto entre Botafogo e Grêmio







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Grêmio se enfrentam, na noite deste sábado (28), às 21h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este será o primeiro jogo da atual edição do Brasileirão que o Glorioso mandará longe do Nilton Santos. Entenda o motivo!

Mandante da partida, o Glorioso abriu mão de jogar no Nilton Santos em um ato de respeito ao Grêmio. No primeiro turno, as equipes fizeram um acordo para que as duas partidas fossem disputadas em campo neutro. Na última partida, disputada em Cariacica, no Espírito Santo, o Alvinegro venceu por 2 a 1. Mais de 15 mil torcedores estiveram no estádio.