Botafogo busca retomar forma do primeiro turno em duelo direto com o Fortaleza

Artur Jorge no comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo encara o Fortaleza em confronto direto pela liderança do Brasileirão. Campeão simbólico do primeiro turno, o Glorioso perdeu pontos importantes desde o início da segunda metade da competição. Ao mesmo tempo, viu o Leão do Pici arrancar desde a 20ª rodada e assumir a ponta da Série A no último fim de semana.

O Alvinegro somou sete pontos em cinco jogos no returno até aqui, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. Assim a equipe de Artur Jorge tem 46,7% de aproveitamento no recorte, o oitavo melhor do torneio. Por sua vez, o Laion venceu todos seus cinco compromissos no segundo turno, o único com tal desempenho.

Para efeito de comparação, o Botafogo tinha 40 pontos ao final das primeiras 19 partidas da equipe no Brasileirão, aproveitamento superior a 70%. Além disso, havia sofrido apenas 16 gols no período; no returno, já foi vazado oito vezes.

Em busca de retomar o nível da primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Glorioso contou com semana livre para treinos pela primeira vez desde meados de julho. Após o empate em 0 a 0 com o Bahia, no último domingo (25), o técnico Artur Jorge comentou a oportunidade de descansar e comparou os segundos turnos de Botafogo e Fortaleza.

- Temos agora uma semana de domingo a sábado sem compromissos, que com o tempo e dias de trabalho vamos nos preparar para o jogo contra o Fortaleza. É um adversário que têm feito o segundo turno com vitórias, que está na frente. Vamos ter que ter nossa melhor versão para conseguirmos vencer e recuperar a posição na tabela - explicou o português.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, que encara o Fortaleza pelo Brasileirão no próximo sábado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Botafogo recebe o Fortaleza no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá no sábado (31), às 21h (de Brasília), e definirá o clube a seguir na liderança da competição. O Glorioso contará com o retorno dos jogadores Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino, suspensos no empate contra o Bahia, além de Allan, que se recuperou de dores musculares.