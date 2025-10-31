Brasileirão com G-7 é mais uma chance para o instável Botafogo

O Botafogo vem em queda brusca quanto ao desempenho na reta final da temporada, deixou o G-6 do Brasileirão, mas voltou a estar na zona de classificação para a próxima Libertadores. Em grave crise esportiva e no projeto da SAF, caiu "no colo" mais uma chance.

Isso porque o Palmeiras conseguiu a virada histórica sobre a LDU e se classificou para a próxima edição da Libertadores para a final brasileira com o Flamengo. Como os finalistas estão no G-6 do Brasileirão, uma sétima vaga foi aberta.

O G-4, que classifica diretamente para a fase de grupos, com isso, virou G-5. Atualmente os primeiros cinco colocados são Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia. O Botafogo foi ultrapassado pelo Fluminense e ocupa agora a sétima colocação. com 47 pontos.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo tem confronto direto

Precisando resgatar a confiança para os últimos jogos, o Botafogo volta a campo neste sábado (1/11), às 18h (de Brasília), no Maião, em São Paulo, contra o Mirassol. No primeiro turno, o Glorioso abriu 3 a 0 no Nilton Santos ainda no primeiro tempo e cedeu o empate antes dos 15 do segundo.

A equipe comandada pelo italiano Davide Ancelotti tem três vitórias nos últimos dez jogos. No último compromisso, em casa, esteve à frente do marcador em duas oportunidades, mas ficou no empate por 2 a 2 com o Santos.