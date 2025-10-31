Botafogo mira recuperação para não se afastar da briga por vaga na Libertadores

Fora do G-6 do Campeonato Brasileiro, mas contando com abertura de uma sétima vaga na zona de classificação para a Libertadores 2026 com a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, o Botafogo tenta se recuperar na reta final da temporada e precisa iniciar o quanto antes. A nova chance será neste sábado (1/11), fora de casa, contra o Mirassol.

continua após a publicidade

➡️ Mirassol x Botafogo terá árbitro que ainda não apitou a Série A em 2025

A partida contra a sensação do Brasileirão vale muito não só por ser um confronto direto. O Mirassol abre o G-4 — grupo que conseguirá vaga direta, sem fases preliminares — com 55 somados, enquanto o Glorioso tenta se aproximar com 47.

Manter-se no "bolo" e não deixar rivais como Fluminense e Bahia se distanciarem é fundamental. A equipe comandada por Davide Ancelotti despencou quanto ao rendimento e foi ultrapassado pelo Tricolor carioca na última quarta-feira após realização de partida atrasada.

continua após a publicidade

Botafogo e Mirassol fizeram jogo emocionante

O Mirassol foi o oponente que marcou o fracasso do trabalho do segundo semestre até então. No jogo do primeiro turno, disputado no Nilton Santos no dia 17 de setembro de forma atrasada por ajuste no calendário, o Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo e cedeu o empate aos 15 do segundo.

Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em casa, no último confronto pelo Brasileirão, o Alvinegro esteve à frente do marcador em duas oportunidades, mas ficou no 2 a 2 com o Santos. Tucu Correa marcou duas vezes e foi o destaque em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Do outro lado, o Mirassol conta com a organização do trabalho de Rafael Guanaes e a força do Maião. Debutante na elite, a equipe de São Paulo caminha a passos largos para uma temporada de sucesso e, pelo contexto, carrega o favoritismo contra o Botafogo.