Aliás, caso o Alvinegro não trop ece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, vai igualar as 19 partidas invictas de 2013. Na ocasião, com Oswaldo de Oliveira à beira do campo, a equipe carimbou o título do Campeonato Carioca sobre o Fluminense e conseguiu uma sequência positiva no início das competições nacionais. A contratação de peso foi o holandês Clarence Seedorf, que se tornou o craque do time com experiência e qualidade. Na temporada atual, o time soma 18 jogos de invencibilidade (dez vitórias e oito empates).