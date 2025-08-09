O Botafogo segue ativo no mercado atrás de reforços e deve anunciar nos próximos dias a contratação de um atacante. Antes da vitória por 5 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, neste sábado (9), Léo Coelho, diretor de futebol da SAF, detalhou as buscas e a postura na janela, que se apresenta também com a necessidade de um defensor.

— Nosso projeto se mantém com a venda e a compra de jogadores, e a gente está sempre buscando excelência, sempre trocando uma peça que se encaixe e até melhor. Então, a gente vem buscando algumas peças ainda. Tem um atacante que a gente está em vias de finalizar a contratação. E tem outros atletas também, em que a gente identifique algum tipo de carência ou algum tipo de proposta — disse, em entrevista ao "Prime Video".

O atacante em questão é Chris Ramos, do Cádiz CF, da Espanha. O jogador, de 28 anos, que estava na Segunda Divisão local, é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato.

Léo Coelho é o diretor de futebol do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Com decisões pela frente, o elenco alvinegro tem mostrado lacunas a serem preenchidas após perdas por lesão ou suspensão para os confrontos. A chegada de mais um zagueiro é tratada como prioridade.

— A gente está em busca de zagueiros. Bastos está machucado, Barboza hoje está fora por suspensão e Kaio Pantaleão teve uma lesão muscular. Então, a gente entende que tem essa carência, vamos buscar mais um zagueiro para completar o elenco. Mas a gente também sabe que, esses atletas retornando, a gente volta com toda a força e com uma linha defensiva muito forte, com potencial para nos deixar seguros para fazer um jogo de ataque vertical — destacou Léo Coelho.

Após a vitória sobre o Leão do Pici, o Botafogo vira a chave e foca na ida das oitavas de final da Libertadores. O Glorioso volta a campo na quinta-feira (14), no Nilton Santos, contra a LDU (EQU).