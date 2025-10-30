Botafogo sai do G6 e liga alerta para confronto direto contra o Mirassol
Fluminense ultrapassou o Botafogo, que caiu para 7º
Pela primeira vez no segundo turno do Brasileirão, o Botafogo deixou a zona de classificação da Libertadores. A queda na tabela se deu pela vitória do Fluminense sobre o Ceará em partida atrasada da 12ª rodada.
Com o resultado, o Glorioso caiu para a sétima colocação, com 47 pontos, empatado com o rival, que está à frente por ter uma vitória a mais. Na 31ª rodada, o Alvinegro viaja para um jogo "de seis pontos" contra o Mirassol, 4º colocado, no sábado (1), às 18h.
Alerta ligado no Botafogo
Depois do empate com o Santos na 30ª rodada, Davide Ancelotti definiu a classificação para a Libertadores como "vital para o clube". Na ocasião, o tropeço em casa, somado à vitória do Mirassol afastaram o time da zona de classificação direta para a Libertadores.
— Em relação à Libertadores, posso dizer que somos conscientes de que esse é um objetivo vital para o clube, vital para o futuro do clube. Aqui nós estamos jogando para nós (clube), eu não estou treinando para a minha carreira. Estou treinando o Botafogo para jogar a Libertadores, porque sei que é importante para o futuro do clube, que é vital — disse Ancelotti, em entrevista coletiva no Engenhão.
Para voltar ao G6, o Alvinegro precisa vencer o confronto direto contra o time paulista, mas depende de outros resultados. Se Fluminense (6º) e Bahia (5º) perderem, o time sobe para a quinta colocação. No entanto, para voltar ao G4, precisará vencer no final de semana e tirar uma vantagem de mais sete pontos para o time paulista.
Veja os próximos adversários do Glorioso
- Mirassol (fora): 1/11 - 18h
- Vasco (em casa): 5/11 - 19h30
- Vitória (fora): 9/11 - 16h
- Sport (casa): 18 ou 19/11
- Grêmio (casa): 21 ou 22/11
- Corinthians (fora): 28 ou 29/11
- Cruzeiro (fora): 2 ou 3/12
- Fortaleza (casa): 7/11
