https://youtu.be/ogb1LRC6WXQ







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Matheus Martins tem apenas seis jogos pelo Botafogo, mas já é um dos destaques do grupo que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mesmo com pouco tempo de casa, o jogador de 21 falou sobre sua relação com o técnico Artur Jorge e expectativas para a temporada do Glorioso.

🎙️ AO LANCE!, MATHEUS MARTINS CONCEDE SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA DA CARREIRA

Matheus Martins, em entrevista excluiva ao Lance! (Foto: Lance!)

▶️ Matheus Martins revela motivo de ter escolhido o Botafogo: 'Não pensei duas vezes'

A boa fase do Alvinegro não é por acaso. O clube carioca tem à frente da equipe um treinador que valoriza uma abordagem ofensiva. Sua identidade de jogo é bem definida. Em Portugal, Artur Jorge já se destacava por montar equipes agressivas, criando muitas chances para que os atacantes finalizem e marquem gols. Não à toa é o melhor ataque do Brasileirão.

Ao Lance!, Matheus Martins falou sobre o dia a dia com o técnico e revelou o que o português mais pede ao grupo durante os treinos: buscar o gol sempre.

– Eu creio que ele se adaptou muito rápido ao clube. Acabou se adaptando, se identificando com o Botafogo. Então ele é um cara super gente boa. Brincalhão na hora que tem que se distrair um pouco. Mas também na hora de trabalhar. É um cara que trabalha sério. Que cobra muito. Os jovens e os mais velhos também. Independente. É um cara que sempre está te botando lá em cima. Te dando confiança, que é o mais importante. Ele procura deixar a nossa equipe o mais ofensiva possível. Ser uma equipe ofensiva, agressiva. Buscar o gol sempre. Independente se estiver ganhando ou perdendo. Se estiver jogando fora, de casa. Ele busca a mesma coisa: ser agressivo. Ser um time que busca o gol. Sempre a vitória.

EXPECTATIVAS PARA A TEMPORADA DO BOTAFOGO

– Creio que se a gente continuar nessa pegada que a gente está, a gente possa conquistar o grandes coisas como o Brasileiro, e a Libertadores, que é o campeonato que a gente ainda está. A gente vai trabalhar muito para conquistar esses dois títulos que nos restam. Vai ser um final de ano muito bom para a nossa equipe. A gente vai estar focado para conquistar muitas coisas esse ano ainda.

BRASILEIRÃO OU LIBERTADORES?

– A gente não está escolhendo o campeonato. A princípio é o Brasileiro e a Libertadores que a gente está. Então são os dois títulos que a gente vai entrar com força máxima para conquistar os dois. Se pudesse escolher um título para conquistar com o Botafogo: Libertadores.

JOGADOR IDEAL DO ELENCO ALVINEGRO

Pé direito - Igor Jesus

Pé esquerdo - Oscar Romero

Passe - Savarino.

Drible - Luiz Henrique

Velocidade - Carlos Alberto

Força - Bastos

Inteligência - Almada

Chute - Tiquinho

Neste sábado (31), o Botafogo tem a chance de retomar ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Fortaleza, atual líder, no Nilton Santos. Diferentes dos últimos confrontos, o elenco teve uma semana de descanso para treinar e recuperar o desgaste de alguns jogadores. Matheus falou sobre a preparação para a partida.

– Essa semana foi muito importante. Tivemos uma semana cheia de trabalho. Deu para recuperar todo mundo. Esse jogo é muito importante que a gente vai ter nesse sábado agora. Confronto direto contra o Fortaleza. Então, a gente conta com a nossa torcida, jogando em casa. Creio que a gente vai fazer um grande jogo e buscar os três pontos.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a primeira na carreira, Matheus Martins abriu o jogo sobre a sua vida, as expectativas para a temporada do Glorioso, Seleção Brasileira, Artur Jorge e muito mais. Confira a reportagem no player acima e em todas as nossas plataformas.

Matheus Martins em entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)