Matheus Martins revela motivo de ter escolhido o Botafogo: ‘Não pensei duas vezes’

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Um menino que saiu do interior do Mato Grosso do Sul, se tornou uma das principais promessas do Fluminense, desbravou a Europa, e agora, brilha como um dos destaques do poderoso ataque do Botafogo. Apesar de ter chegado há pouco tempo, já caiu nas graças da torcida. Este é Matheus Martins.

AO LANCE, MATHEUS MARTINS CONCEDE SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA DA CARREIRA

Matheus Martins, em entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Lance!)

Em uma janela de transferências milionária do clube Alvinegro, Matheus Martins chegou como mais uma das seis contratações para o restante da temporada. Mas, mesmo com pouco tempo em campo, o atacante já mostrou que voltou ao Brasil para buscar o protagonismo. Em seis jogos, o jogador já marcou dois gols e uma assistência pelo Botafogo. Todos eles decisivos.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a primeira na carreira, Matheus Martins abriu o jogo sobre a sua vida, as expectativas para a temporada do Glorioso, Seleção Brasileira, Artur Jorge e muito mais. Confira a reportagem no player acima e em todas as nossas plataformas.

Matheus Martins marca primeiros gols pelo Botafogo em clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🎙️ CONFIRA TODAS AS RESPOSTAS DE MATHEUS MARTINS EM EXCLUSIVIDADE AO LANCE!:

– Meu nome é Matheus Martins, tenho 21 anos. Cheguei no Fluminense com 10 anos, né? Cheguei muito novo. Comecei no ABC, uma escolinha que tinha na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E daí fiz a minha trajetória toda no Fluminense. E saí muito novo também, tinha 19 anos. E agora estou retornando ao Brasil para jogar no Botafogo, um clube muito grande. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar vestindo essa camisa tão pesada, né? E feliz pelo meu começo também, por ter me adaptado muito rápido ao clube. E estou muito feliz de estar aqui.

Matheus Martins e Luiz Henrique ascenderam juntos no Fluminense em 2022. Integraram o elenco que foi campeão carioca, semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Luiz foi vendido para o Real Betis na janela de meio do ano, e Matheus, em dezembro. Chegaram a fazer 15 jogos no mesmo time. O atacante de 21 revelou que chegou a falar com o companheiro antes de decidir voltar ao Brasil.

– Cheguei a jogar ainda com o Luiz Henrique no Fluminense. Jogamos um pouco junto ainda, antes dele ir para o Betis. E agora estamos jogando juntos novamente aqui no Botafogo. A gente se conhece bem também já. Jogamos várias vezes juntos. E questão da minha passagem na Europa, eu aprendi muito. O meu futebol evoluiu muito. Eu acredito que estou muito mais completo de como eu saí, né? Apesar de ser muito jovem ainda, tenho 21 anos. E creio que vou evoluir muito ainda. Aprendi demais no futebol europeu. E agora estou de volta ao futebol brasileiro. Com um pouco mais de experiência. E estou feliz de estar aqui.

Ao sair do Fluminente, o jogador foi vendido ao Udinese, mas passou as últimas duas temporadas no Watford, da Inglaterra. Apesar dos momentos de instabilidade, Matheus falou que se sente um jogador muito mais completo e preparado.

– Creio que a troca de treinador também influenciada. Trocava muito de treinador. Creio que isso atrapalha o grupo, atrapalha o time. E até para se adaptar também. Mas creio que eu fiz uma boa adaptação. Consegui fazer mais de 40 jogos. Fiz gol também. Em uma liga muito difícil, que é a da Inglaterra. Por mais que era a Championship, a segunda divisão, é um campeonato muito difícil de ser disputado. Então, fiz meus números lá. Fiz meus jogos. Creio que foi uma experiência muito boa.

BASE DA SELEÇÃO BRASILEIRA

– Tive a oportunidade de jogar a Copa do Mundo no Sub-20. Foi uma experiência gigantesca para a minha carreira. Fiquei muito feliz. Eu que frequento as categorias de base há muito tempo. Então, agora também, com mais experiência no profissional. É hora de também pensar na Seleção principal. Com os pés no chão. Continuar trabalhando, fazendo o que estou fazendo. Acho que a oportunidade vai chegar.

POR QUE ESCOLHEU O BOTAFOGO?

– Creio que o projeto que o Botafogo me apresentou. Por ser um time agora, que é um grupo de times. Então, isso gera expectativa também, da minha parte. E pela história do Botafogo também. Não pensei duas vezes quando tive a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Botafogo. O grupo também é muito unido. Me adaptei muito rápido. Estou muito feliz de estar aqui.

FALOU COM LUIZ HENRIQUE ANTES DE DECIDIR VOLTAR AO BRASIL?

– A gente trocou mensagem sim. Mandei mensagem para ele. Ele mandou mensagem para mim também. E perguntei como que era aqui. Ele me deu total confiança. Falou que o grupo era muito unido. E que eu ia me adaptar muito rápido. E foi o que aconteceu. Então, agora a gente está junto novamente. A gente se conhece muito bem. Espero que a gente possa fazer uma grande temporada. E conquistar grandes coisas esse ano ainda.

GOLS E PROVOCAÇÃO CONTRA O FLAMENGO

– Fiquei muito feliz pelos dois gols. Pela vitória que a gente teve também. E pelo meu início que estou tendo aqui no Botafogo. A comemoração faz parte do clássico. Acho que das duas partes. Como ele provocou, também tive a oportunidade de provocar. Mas isso só fica dentro de campo mesmo. Faz parte do clássico.

CLASSIFICAÇÃO SOBRE O PALMEIRAS NA LIBERTADORES

– Pude fazer uma boa partida também contra o Palmeiras. Participei dos dois gols. Dei assistência para o Savarino. Foi um jogo difícil. A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil lá em São Paulo. Mas graças a Deus a gente saiu classificado. Acabamos tomando dois gols. Um pouquinho que a gente desligou. Acabamos tomando um gol. Mas a gente conseguiu sustentar até o final. E conseguir a classificação.

A PARTIDA CONTRA O PALMEIRAS NA ÚLTIMA TEMPORADA

– Eu creio que não pesou não. Acho que o grupo estava bem tranquilo. Estava bem focado. Independente do que aconteceu na última temporada. Então a gente estava bem focado na nossa classificação. Foi o que a gente focou e conseguiu.

ARTUR JORGE

– Eu creio que ele se adaptou muito rápido ao clube. Acabou se adaptando, se identificando com o Botafogo. Então ele é um cara super gente boa. Brincalhão na hora que tem que se distrair um pouco. Mas também na hora de trabalhar. É um cara que trabalha sério. Que cobra muito. Os jovens e os mais velhos também. Independente. É um cara que sempre está te botando lá em cima. Te dando confiança, que é o mais importante. Ele procura deixar a nossa equipe o mais ofensiva possível. Ser uma equipe ofensiva, agressiva. Buscar o gol sempre. Independente se estiver ganhando ou perdendo. Se estiver jogando fora, de casa. Ele busca a mesma coisa: ser agressivo. Ser um time que busca o gol. Sempre a vitória.

EXPECTATIVAS PARA A TEMPORADA DO BOTAFOGO

– Creio que se a gente continuar nessa pegada que a gente está , a gente possa conquistar o grandes coisas como o Brasileiro, e a Libertadores que é o campeonato que a gente ainda está. Então a gente vai trabalhar muito para conquistar esses dois títulos que nos restam. Vai ser um final de ano muito bom para a nossa equipe. A gente vai estar focado para conquistar muitas coisas esse ano ainda.

BRASILEIRÃO OU LIBERTADORES?

– A gente não está escolhendo o campeonato. A princípio é o Brasileiro e a Libertadores que a gente está. Então são os dois títulos que a gente vai entrar com força máxima para conquistar os dois.

CONFRONTO DIRETO CONTRA O FORTALEZA

– Essa semana foi muito importante. Tivemos uma semana cheia de trabalho. Deu para recuperar todo mundo. Esse jogo é muito importante que a gente vai ter nesse sábado agora. Confronto direto contra o Fortaleza. Então, a gente conta com a nossa torcida, jogando em casa. Creio que a gente vai fazer um grande jogo e buscar os três pontos.