Matheus Martins, do Botafogo, entra na mira do futebol árabe

Publicada em 26/08/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro

Anunciado pelo Botafogo há menos de um mês, Matheus Martins já é um dos destaques do clube Alvinegro e a melhor contratação dessa janela de transferências. Com boas atuações nos últimos jogos decisivos, o jogador tem chamado a atenção do mercado árabe.

O atacante de 21 anos chegou ao Glorioso com o pé direito. No clássico contra o Flamengo, pela 23ª rodada do Brasileirão, Matheus entrou no segundo tempo, no lugar de Thiago Almada, e marcou dois gols, que consagraram a goleada sobre o rival, no Nilton Santos. Contra o Palmeiras, pela Libertadores, foi decisivo nos dois gols, com uma assistência e uma ‘pré-assistência’.

As grandes atuações não passaram despercebidas. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez sondagens para saber a situação do jogador, segundo apuração do Lance!. O clube, de Neymar e Jorge Jesus, busca reposição para Michael, que fechou com o Flamengo. Apesar do interesse, o Botafogo ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. Matheus Martins não tem interesse de deixar o Brasil neste momento, e está feliz no Alvinegro.

Pelo Glorioso, são dois gols e uma assistência em seis jogos. Matheus estará a disposição de Artur Jorge para enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado (30), no Nilton Santos, em disputa direta para voltar à liderança do Brasileirão.