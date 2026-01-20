Cobiçado por clubes da Série A no início da janela de transferências, Savarino foi muito elogiado pelo técnico Martín Anselmi, apresentado pelo Botafogo nesta terça-feira (20). O argentino destacou a importância do camisa 10 para o elenco e afirmou que conta com o venezuelano para a temporada.

continua após a publicidade

➡️ Martin Anselmi é apresentado como novo técnico do Botafogo: 'Muita energia para trabalhar'

— Deste lugar de treinador, eu quero contar com um jogador como o Sava. Eu sei o que ele foi para os títulos que o Botafogo ganhou. Sei a classe de jogador que ele é, sei sua qualidade e sei tudo o que ele pode nos dar. Então, como treinador, estou feliz que ele fique. Feliz em que esteja e feliz em que se conecte conosco — disse Martín Anselmi.

Savarino foi alvo de clubes como Atlético-MG, Grêmio, São Paulo e Corinthians, mas foi com o rival Fluminense com quem teve conversas avançadas. O meia-atacante, no entanto, não chegou a um acordo e, a princípio, ficará no Glorioso.

continua após a publicidade

Savarino comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Anselmi quer o 10 do Botafogo

Sobre as negociações, Martín Anselmi despistou. O novo técnico do Botafogo bateu na tecla da importância do jogador.

— Entendo que há ruídos ao redor de tudo isso. E os ruídos afetam os seres humanos e nos desconectam, nos tiram do foco. Mas eu vejo um jogador que nos vai dar muito. Vejo um jogador muito importante para o time. Vejo um jogador que queremos treinar. E que vai ser um prazer tê-lo conosco. Então, acho que isso é o que vai terminar acontecendo. Mas, de novo, são coisas que não controlo. Ou que não controlamos. O mercado é incontrolável. Mas queremos que ele fique. E queremos que continue sendo nosso 10 — finalizou o técnico do Botafogo.

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Savarino tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028. O jogador já indicou o desejo de ficar no Rio de Janeiro devido à questões familiares.