Artilheiros do Botafogo: conheça os 10 maiores da história

Quarentinha está no topo da lista de maiores artilheiros do Botafogo.







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 09:47 • São Paulo

O Botafogo de Futebol e Regatas, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, tem uma rica história marcada por grandes jogadores que brilharam nos gramados, tanto nacionais quanto internacionais. Entre eles, os artilheiros do Botafogo sempre foram protagonistas em momentos decisivos, ajudando o Glorioso a alcançar títulos e vitórias inesquecíveis. Os artilheiros do Botafogo são figuras centrais na construção da identidade do clube, reconhecido por seu futebol ofensivo e de qualidade.

Os maiores artilheiros do Botafogo não apenas balançaram as redes, mas também se destacaram por suas atuações memoráveis em clássicos e competições de peso. Cada um desses jogadores contribuiu para o legado do clube, que continua a ser reverenciado pelos torcedores alvinegros. Abaixo, você confere os 10 maiores artilheiros do Botafogo, responsáveis por marcar gerações com seus gols e conquistar os corações dos botafoguenses.

Túlio Maravilha é um dos maiores e mais carismáticos artilheiros do Botafogo. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Maiores artilheiros do Botafogo na história

1 – Quarentinha – 313 gols

Quarentinha é o maior artilheiro do Botafogo, com 313 gols. Ele jogou nas décadas de 1950 e 1960, sendo peça fundamental em um dos períodos mais gloriosos do clube. Quarentinha era conhecido por sua precisão nas finalizações e por seu faro de gol, sendo decisivo em diversos títulos estaduais e em conquistas importantes como o Torneio Rio-São Paulo.

2 – Carvalho Leite – 261 gols

Carvalho Leite, com 261 gols, é um dos grandes artilheiros do Botafogo. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi fundamental em várias conquistas estaduais e é lembrado por sua habilidade de colocar a bola no fundo das redes. Carvalho Leite foi um dos primeiros ídolos do clube e ajudou a construir a fama do Botafogo como uma potência no futebol brasileiro.

3 – Garrincha – 245 gols

Garrincha, o "Anjo das Pernas Tortas", é uma lenda do futebol mundial e marcou 245 gols e está no top 3 maiores artilheiros do Botafogo. Embora seja mais lembrado por seus dribles desconcertantes e assistências, Garrincha também foi um artilheiro prolífico, contribuindo para títulos cariocas e outras conquistas internacionais.

4 – Heleno de Freitas – 209 gols

Heleno de Freitas, com 209 gols, foi um dos primeiros grandes craques do Botafogo nas décadas de 1940. Conhecido por seu temperamento explosivo e sua grande técnica, Heleno de Freitas é lembrado como um dos artilheiros mais carismáticos e polêmicos da história do futebol. Mesmo em tempos difíceis, ele sempre se destacou com gols decisivos e atuações memoráveis.

5 – Nilo – 190 gols

Nilo, com 190 gols, foi um dos primeiros grandes atacantes do Botafogo, jogando nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi fundamental para o clube em várias conquistas estaduais e é lembrado como um dos maiores artilheiros do Botafogo.

6 – Jairzinho – 189 gols

Jairzinho, o "Furacão da Copa", marcou 189 gols pelo Botafogo, sendo um dos maiores jogadores da história do clube e do futebol mundial. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi peça chave nas conquistas estaduais e no domínio do Botafogo em competições nacionais. Jairzinho também brilhou na Seleção Brasileira, sendo um dos destaques da Copa do Mundo de 1970.

7 – Octávio Moraes – 171 gols

Octávio Moraes foi um dos grandes atacantes do Botafogo nas décadas de 1940 e 1950, com 171 gols. Ele ajudou o clube a conquistar títulos estaduais e foi conhecido por seu posicionamento preciso dentro da área. Octávio Moraes foi um artilheiro do Botafogo histórico e um ídolo respeitado pela torcida.

8 – Túlio Maravilha – 167 gols

Túlio Maravilha marcou 167 gols pelo Botafogo e foi o grande destaque da conquista do Campeonato Brasileiro de 1995. Com seu faro de gol e carisma, Túlio se tornou um dos maiores ídolos recentes do clube e está no top 10 de maiores artilheiros do Botafogo.

9 – Roberto Miranda – 154 gols

Roberto Miranda foi um dos grandes atacantes do Botafogo nos anos 1960, com 154 gols marcados. Ele fez parte de uma geração vitoriosa do clube, conquistando títulos estaduais e deixando sua marca em clássicos e competições importantes. Roberto Miranda figura na lista de artilheiros do Botafogo.

10 – Dino da Costa – 144 gols

Dino da Costa marcou 144 gols pelo Botafogo nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi um dos maiores goleadores do clube e ajudou o Glorioso a conquistar títulos importantes no cenário estadual. Dino da Costa é lembrado por sua habilidade e precisão nas finalizações, sendo um dos principais nomes de sua geração.