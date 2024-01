- Sei pouco do que se passou após a minha saída. Foi com tristeza que não vi o Botafogo campeão. Depois de ver a equipe com 13 pontos de vantagem jamais pensei que iria perder. Mas não é o fim do mundo, porque o Botafogo é um clube de grande prestígio, com uma história maravilhosa e ídolos que são referências do futebol mundial. A torcida adepta é muito emocional e adora o clube - completou.