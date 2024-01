John apareceu bem no Santos durante a temporada de 2020, sobretudo na campanha da Libertadores, que terminou com o vice-campeonato diante do Palmeiras. No entanto, sofreu com lesões e precisou passar por cirurgia em agosto de 2021, que o tirou de campo por nove meses. No período de ausência, João Paulo se tornou titular do Peixe e se firmou como o principal goleiro do time, posição que ocupa até hoje.