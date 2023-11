O clássico diante dos argentinos foi no Maracanã, desta forma, o camisa 12 permaneceu no Rio de Janeiro e a reapresentação ao Glorioso não foi problema. Perri esteve presente no treino do clube que iniciou às 9h, no Estádio Nilton Santos. Este foi o primeiro e único trabalho do goleiro com o novo técnico, Tiago Nunes, antes da viagem para Fortaleza.