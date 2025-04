Lesão de Bastos: Botafogo atualiza boletim e não estipula retorno

O Botafogo atualizou, na noite desta segunda-feira (7), o boletim médico sobre a lesão de Bastos indicando que não há prazo para retorno aos gramados após problema no joelho esquerdo, sofrido ainda no Campeonato Carioca. O tratamento é conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

A lesão de Bastos se deu por trauma após pancada logo no começo da partida contra o Nova Iguaçu, no dia 6 de fevereiro, pela oitava rodada do Estadual, vencida pelo Glorioso pelo placar de 1 a 0. A equipe principal fazia apenas a terceira partida da temporada sob o comando do interino Carlos Leiria, retirado do cargo uma semana depois para a chegada de Cláudio Caçapa, auxiliar permanente.

De acordo com o Botafogo, na semana de sua volta aos gramados, o defensor passou por nova bateria de exames de imagem que indicaram a necessidade de seguir com os cuidados diários. O angolano tem sido acompanhado por membros do departamento médico, e o clube atualizará o quadro ao longo da recuperação.

Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, já com Renato Paiva à beira do gramado, Bastos foi a campo por 45 minutos no amistoso com o Novorizontino, no Nilton Santos, vencido por 3 a 1 pelo Botafogo. Ele saiu no intervalo para a entrada do jovem Jair, que se firmou na posição ao lado de Alexander Barboza.

O Botafogo tem até a próxima sexta-feira (11) para contratar um jogador da posição caso queira preencher a lacuna. A SAF analisa as possibilidades mesmo com o pouco tempo de janela, entendendo que a peça seria apenas para compor elenco.

A equipe comandada por Renato Paiva vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude e vira a chave de olho na Libertadores. O próximo compromisso será nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Carabobo-VEN, no Nilton Santos.