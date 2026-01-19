Os jogadores da base do Botafogo vivem um momento especial da carreira: enquanto avançam na Copinha, recebem oportunidades de jogar pelo time profissional no Carioca. Essa divisão, embora seja num cenário positivo, traz consequências para a equipe.

Por conta disso, uma maratona se impôs ao sub-20 alvinegro, que jogou no sábado pelas oitavas da Copinha, no domingo pelo Campeonato Estadual, e na segunda (19) voltará a disputar o mata-mata da Copa São Paulo, fazendo bate-volta entre os estados.

Por isso, Rodrigo Bellão precisou controlar a minutagem de seus comandados diante do Sampaio Corrêa, especialmente após a expulsão de Rogerio ainda no primeiro tempo, que condicionou a partida. Mesmo assim, o técnico extraiu pontos positivos da partida.

Jogadores do Botafogo comemoram gol junto do treinador Rodrigo Bellão (Foto: Arthur Barreto/BFR)

— Fico muito feliz com a oportunidade, acho que conseguimos representar bem o clube. A expulsão mudou a tônica do jogo. Começamos bem, marcando gol, criando outras chances. Um a menos na base já é difícil. Nesse equilíbrio (sic) entre base e profissional, acaba ficando um pouquinho mais, muito pela experiência dos jogadores do adversário. Acho que conseguimos competir. Quando tem uma expulsão, muitas pessoas talvez pensem em um placar mais elástico pela diferença de jovens com adultos, e nos mantivemos competitivos — disse Bellão.

O Alvinegro começou melhor e rapidamente abriu o placar. Depois da expulsão, o time não se intimidou e seguiu tentando atacar e defender da melhor forma, mas não suportou a pressão adversária. Após o jogo, revelou que a derrota não impactou a confiança do elenco.

— Chegamos algumas vezes no gol em transições, lutamos. E pensando que alguns jogadores jogaram ontem (na Copinha), nessa situação importante para nós que criamos. Tá todo mundo muito feliz e motivado para o jogo das quartas lá. O clima do vestiário é de confiança, alegria pela oportunidade e por estarmos todos acreditando muito. Quem tá lá tá feliz esperando a gente, e nós aqui estamos loucos para voltar a sermos unidos como sempre — declarou.

Na próxima rodada, contra o Volta Redonda, os elenco principal já estará de volta e fará sua estreia na temporada. Mas isso não quer dizer que os meninos do sub-20 não terão mais espaço, já que Anselmi tem acompanhado de perto o desempenho dos jogadores e troca informações com Bellão.

— A gente conversou essa semana no CT após o primeiro jogo. Já tivemos um primeiro contato mais sobre a partida, alguns jogadores que ele gostou. Isso é importante, eles estarem de olho e acompanhando essas partidas. Temos uma integração muito legal do profissional com a base, a diretoria, o Carli, o Willian (coordenador do sub-20). Temos uma troca. A maturidade que o clube tem nessa fluidez de informação ajuda muito nessa transição. Essas informações todas o Martín vai ter no olhar dele e com essa estrutura que o clube proporciona. Isso é saudável para todo mundo. Falou muito da característica de jogo, a agressividade. Algumas peças que achou interessantes nesse sentido. A conversa foi mais sobre esse início de integração e algumas características que foram importantes que ele gostou e viu.