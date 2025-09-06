John se despede do elenco do Botafogo em visita ao CT Lonier

Negociado nos últimos dia da janela com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o goleiro John foi ao CT Lonier neste sábado (6) para se despedir dos companheiros de Botafogo. Ele está no Brasil para resolver problemas pessoais da mudança.

O momento foi registrado nas redes sociais pelo lateral-esquerdo Marçal, que brincou sobre um possível retorno. Isso porque, em caso recente, Cuiabano também foi vendido ao Nottingham Forest, mas retornou por empréstimo até o fim do ano.

John, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

— Mandei ele voltar nesse pacote aí — brincou Cuiabano, na conversa no Núcleo de Saúde e Perfomance do CT Lonier.

John deixou o Botafogo mesmo após afirmar que ficaria no clube para seguir construindo sua história. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o arqueiro, de 29 anos, chegou a ter saída engatilhada para o West Ham, também da Inglaterra, que recuou nos instantes finais da negociação. O atleta foi alvo de propostas e pediu para jogar na Premier League, tendo o desejo atendido por John Textor, dono da SAF.

Pelo Botafogo, John disputou 89 jogos. No Forest, ele irá reencontrar Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, companheiros no Glorioso até o mês de julho.

Como peça de reposição, o Botafogo acertou a contratação do experiente Neto, de 36 anos, com passagens por Fiorentina, Juventus, Barcelona e Arsenal.