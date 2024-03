John Textor promete ‘bicho’ de  R$ 1 milhão ao elenco do Botafogo após classificação na Libertadores

John Textor em chamada de vídeo com os jogadores do Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 10:53 • Bragança Paulista (SP)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor prometeu o famoso "bicho" ao elenco alvinegro após a classificação da equipe à fase de grupos da Libertadores. Depois do empate com o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, o empresário comunicou que pagará R$ 1 milhão ao grupo como bonificação.

Por chamada de vídeo e com o elenco ainda no vestiário, Textor celebrou a conquista da vaga com o time e falou sobre o "bicho", o que fez a comemoração ser ainda mais efuziva. O valor será dividido entre os jogadores; a maneira a qual a quantia será repartida não foi divulgada.

Baseado ao que foi pago em 2023 na competição, Botafogo vai receber da Conmebol pelo menos R$ 20,7 milhões em premiações por chegar na fase de grupos da Libertadores. Esse total soma as premiações pelas classificações nos playoffs e participação na próxima etapa do torneio.

A tendência é que o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anuncie os valores das premiações da Libertadores de 2024 no sorteio dos grupos. O evento acontecerá na segunda-feira (18), na sede da entidade, no Paraguai.