Maior artilheiro do Botafogo na Libertadores, Júnior Santos pode alcançar marca de Pelé: ‘Pés no chão’

Júnior Santos é disparado o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores. O atacante abriu o placar contra o Bragantino e chegou a marca de oito gols na competição. Questionado sobre a possibilidade de alcançar Pelé, que balançou a rede 16 vezes, o "jacaré" manteve a humildade. Confira no player acima.

Me sinto feliz. Só que preciso trabalhar, manter os pés no chão, não posso pensar em igualar o Pelé. Preciso viver dia após dia, só vou conseguir isso com trabalho, foco e dedicação. Vou trabalhando, me esforçando, as coisas vão acontecendo. Espero chegar a essa marca, para mim vai ser um privilégio

— pontuou Júnior Santos