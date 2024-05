Jefinho entrou e anotou gol da classificação (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

O Botafogo venceu o Universitario (PER) por 1 a 0, no Estádio Monumental, e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. O gol do jogo foi marcado por Jefinho, que entrou no segundo tempo.

O Glorioso igualou a pontuação do Junior Barranquilla, primeiro colocado do grupo, com nove cada um. Universitario tem cinco, enquanto LDU soma quatro.

✅ FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO X BOTAFOGO

LIBERTADORES - 5ª RODADA - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (PER)

🟨 Árbitro: Cristián Garay

🚩 Assistentes: Alejandro Molina e Gabriel Ureta

⚽ ESCALAÇÕES

UNIVERSITARIO (Técnico: Fabian Bustos)

Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Andy Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Portocarrero; Edison Flores e Valera.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Halter e Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos.