Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 03/09/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

A janela de transferências se encerrou nesta segunda-feira (2), e o Botafogo fechou o período com sete contratações de peso para preencher lacunas e aprimorar o elenco. Apesar do custo milionário investido, a maioria dos reforços chegaram sem custos.

A prioridade do clube no mercado era o setor defensivo. Com a saída de Damían Suárez encaminhada, o Glorioso precisava de reposições. Para isso, chegou o lateral-direito Vitinho: a maior contratação de um defensor na história do futebol brasileiro. John Textor investiu cerca de 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões em bônus (R$ 12,3 milhões), no jogador ex-Burnley, ultrapassando a compra de Viña, do Flamengo.

O meia Thiago Almada é mais uma contratação recorde do Botafogo na temporada. O Botafogo acertou com o Atalanda e fechou a transferência do meia argentina por 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na cotação atual), sendo 22 fixos e mais três em bônus combinados em contrato. A negociação ultrapassou os valores de Luiz Henrique.

Thiago Almada se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. (Foto: Divulgação/Botafogo)

Apesar das duas contratações milionárias, o clube não precisou 'abrir o bolso' para os demais reforços da janela. O Igor Jesus e o volante Allan assinaram pré-contrato no início do ano e apenas aguardaram encerramento de contrato. Matheus Martins, El Arouch e Adryelson, debatidos juntamente à comissão técnico de Artur Jorge, também chegaram de graça.

Das chegadas recentes, Almada e Igor Jesus já assumiram a titularidade na equipe. O camisa 99 já marcou seis gols em nove jogos. Matheus Martins se tornou opção para o segundo tempo e caiu nas graças da torcida ao marcar dois gols no clássico contra o Flamengo.

Confira as contratações mais caras do futebol brasileiro

Thiago Almada (Botafogo) - R$ 137,4 milhões em 2024

Carlos Alcaraz (Flamengo) - R$ 110,6 milhões

Luiz Henrique (Botafogo) - R$ 106,6 milhões em 2024

Pedro (Flamengo) - R$ 88,2 milhões em 2020

Gerson (Flamengo) - R$ 85 milhões em 2023

Confira o balanço do Botafogo nesta janela de transferências:

Atacantes: Matheus Martins (sem custos) e Igor Jesus (sem custos)

Zagueiros: Adryelson (não divulgado)

Laterais: Vitinho - 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões em bônus (R$ 12,3 milhões) e Alex Telex (sem custos)

Meio-campistas: Allan (sem custos), El Arouch (sem custos) e Thiago Almada - US$ 22 milhões (R$ 120,6 milhões).

Quem saiu?

Patrick de Paula ▶️ Bahia

Diego Hernández ▶️León (México)

Kayque ▶️ FK Spartak Subotica (Sérvia)

Luis Segovia ▶️ CRB

Gustavo Sauer ▶️ Cuiabá

Lucas Mezenga ▶️Al-Orooba