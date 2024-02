– Não é a primeira vez em relação ao profissional, já tive oportunidade no Flamengo, no Internacional, de trabalhar em alguns momentos, mas eram equipes de jovens jogando competição profissional, o Estadual, e essa oportunidade hoje no Botafogo talvez seja a maior. A ideia é aproveitar. Vamos aproveitar, aprender, é uma oportunidade de aprendizagem para todos, e valorizar. Hoje o importante para mim é valorizar o espaço, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Daqui para frente, vamos trabalhar, tentar ajustar e viver o dia a dia. Sonhamos, mas com os pés no chão.