Jogando bem, o Botafogo dominou e venceu o Audax por 2 a 0, na tarde deste sábado (24), no Nilton Santos. Com a cabeça na Libertadores, a equipe contou com os gols de Hernandez e Janderson para sair com os três pontos. Agora, o Botafogo seca o Nova Iguaçu e o Vasco para seguir tendo chances de avançar para as semifinais.