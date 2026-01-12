Botafogo completa uma semana de novo trabalho e foca em estreia

Após sete dias de um novo trabalho, agora sob o comando do argentino Martín Anselmi, o Botafogo entrou na semana da estreia na temporada der 2026 e vai alinhando preparação física com ideias táticas para aproveitar os primeiros jogos. O Glorioso vai a campo na quinta-feira (15), no Luso Brasileiro, contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Martín Anselmi não conta com um grupo robusto para conseguir poupar todo o time principal e dar oportunidades a jovens do sub-20. Até porque, os principais nomes da categoria estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior para o mata-mata da competição de base, e os que ficaram no Rio são mais jovens, ainda transitando do sub-17 para o sub-20.

O elenco alvinegro vem fazendo alguns trabalhos em dois períodos no CT Lonier para recondicionamento físico e entendimento da metodologia de Anselmi. Agora, é hora de acelerar a preparação para começar 2026 com o pé direito.

Planejamento do Botafogo

Como indicado pela SAF, a tendência é de um time mesclado nas duas primeiras rodadas — não necessariamente com os jovens, mas alternando dentro do próprio plantel profissional. A definição do 11 titular deve acontecer a partir da terceira ou quarta rodada.

O técnico argentino já indicou a formação com uma linha de três zagueiros, diferente de todo os outros trabalhos da SAF de John Textor. Com isso, a diretoria segue atenta e buscando reforços para o sistema ofensivo enquanto negocia acordo com Atlanta United e Major League Soccer pela queda do transfer ban, referente à dívida na compra de Thiago Almada, em 2024, que proíbe o clube de registrar jogadores.

O Botafogo estreia na temporada nesta quinta-feira (15), no Luso Brasileiro, contra a Portuguesa, às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso busca o título estadual após sete edições e uma classificação para a fase final após três anos.

