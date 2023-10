O próximo compromisso do Botafogo é o confronto direto com o Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, válido pela 31ª rodada. As equipes medem forças na quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília), e o Alvinegro tentará vencer em seus domínios para voltar a respirar aliviado na tabela. No momento, o time de Generel Severiano tem 59 pontos, enquanto o Alviverde tem 53.